HABER

Karaman'da esnaf AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:32 | Son Güncelleme

Karaman'da esnaf AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karaman'da esnaf, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.

Kentte sahaflık yapan Kemal Öz, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek oy kullandı.

Öz, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu" ve spor kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Su altından kıtalararası yarış" adlı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların zorlu şartlarda çekildiğini belirten Öz, "Fotoğrafların hepsi de birbirinden güzel. Seçmekte zorlandım" değerlendirmesinde bulundu.

Berberlik yapan Serdar Büyükeken de haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", spor kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Matbaacı Ömer Ali Ark da haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" ve spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Ark, seçim yapmakta zorlandığını aktararak, "Fotoğraflar gerçekten çok güzel. Emeği geçenlerin ellerine sağlık" dedi.

Huawei Watch GT 2 ile hayatın nabzını tut Huawei Watch GT 2 ile hayatın nabzını tut
Kapadokya beyaza büründüKapadokya beyaza büründü
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıEskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aa esnaf Karaman "Yılın Fotoğrafları" oylaması

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri!

Ceren Özdemir ile ilgili yürek yakan detay! Öldürülmeseydi...

Ceren Özdemir ile ilgili yürek yakan detay!

Ordu'daki Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Genç kızın katilinin ifadesi ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız internetten tanıştığı kişinin yanına Adana'ya gitmiş

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili son durum!

Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili son durum!

Trump'tan azil soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Zelenskiy'den ABD'ye iyilik yapmasını istedim

Trump kendin böyle savundu: ABD'ye iyilik yapmasını istedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.