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Karaman'da fuhuş operasyonu: 1'i kadın 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, boş arazideki lüks aracın içinde fuhuş yapan Gürcistan uyruklu Natalia J.

Karaman'da fuhuş operasyonu: 1'i kadın 5 gözaltı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, boş arazideki lüks aracın içinde fuhuş yapan Gürcistan uyruklu Natalia J. ve kadını fuhşa zorladığı öne sürülen İsmail G. ile 3 kişi gözaltına alındı. İsmail G.'nin, çevresinde 'Hacı Baba' lakabıyla tanındığı ve poliste 'fuhuş yaptırmak' suçundan 3 kaydı olduğu belirtildi.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki boş arazide, lüks aracın içinde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Dereköy yolunda operasyon düzenleyen polis ekipleri, Natalia J.'yi otomobilde fuhuş yaparken yakaladı. Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen Natalia J. ve onunla ilişkiye girdiği adam, fuhuş için bekleyen 2 kişi ve kadını fuhşa zorladığı öne sürülen İsmail G., gözaltına alındı. İsmail G.'nin, 'fuhuş yaptırmak' suçundan emniyette 3 kaydının bulunduğu ve çevresinde 'Hacı Baba' lakabıyla tanındığı belirtildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü.

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Karaman'da fuhuş operasyonu: 1'i kadın 5 gözaltıKaraman'da fuhuş operasyonu: 1'i kadın 5 gözaltıKaraman'da fuhuş operasyonu: 1'i kadın 5 gözaltıKaraman'da fuhuş operasyonu: 1'i kadın 5 gözaltı

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