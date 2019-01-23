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Karaman'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 09:50 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Karaman Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şevval Öykü G. (21) ve Azerbaycan uyruklu Ülker A.'nın (47) fuhuş yaptığı yönünde ihbar aldı. Kadınları takibe alan ekipler, Osman Gazi Mahallesi 1052 Sokak üzerindeki apart dairede fuhuş yapıldığını belirledi. Eve dün akşam operasyon düzenleyen ekipler; Şevval Öykü G., Ülker A. ve Yüksel G.'yi (54) gözaltına aldı. Şüpheliler, Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü. Gözaltına alınan kadınların sosyal medya üzerinden müşteri bulup, kaldıkları apart dairede buluştukları öğrenildi.

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Karaman'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltıKaraman'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

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