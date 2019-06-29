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Karaman'da fuhuş şebekesine operasyon: 2'si kadın, 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 13:47 | Son Güncelleme

KARAMAN'da otomobillerde kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın, 5 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da fuhuş şebekesine operasyon: 2'si kadın, 5 gözaltı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da otomobillerde kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın, 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında 'çavuş' lakabı ile tanınan Mehmet D.'nin bir lisede memur olduğu belirtildi.
Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ve Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve para karşılığı fuhuş yaptırdığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan polis, kentin en işlek caddelerinden birinde müşterilerle fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Azerbaycanlı Hatavan M. ile Havva C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden 'çavuş' lakaplı Mehmet D.'nin kentteki bir lisede memur olarak görev yaptığı bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Karaman'da fuhuş şebekesine operasyon: 2'si kadın, 5 gözaltıKaraman'da fuhuş şebekesine operasyon: 2'si kadın, 5 gözaltıKaraman'da fuhuş şebekesine operasyon: 2'si kadın, 5 gözaltıKaraman'da fuhuş şebekesine operasyon: 2'si kadın, 5 gözaltı

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