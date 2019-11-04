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Karaman’da fünye ile parlatılan şüpheli poşetten kıyafet ve oyuncak ayı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 16:25 | Son Güncelleme

Karaman’da kaldırımına bırakılan şüpheli poşet, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Karaman’da kaldırımına bırakılan şüpheli poşet, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Poşetten kıyafet ile oyuncak ayı çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Nefise Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi girişindeki kaldırımla çalılıkların arasında sahipsiz içi dolu poşeti gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli poşetin bulunduğu caddede geniş güvenlik tedbiri aldı. Vatandaşları da bölgeden uzaklaştıran ekipler, caddeye çıkan sokakları da trafiğe kapatırken, bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği poşete fünye yerleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan şüpheli poşetten kıyafetler ile oyuncak ayı çıktı.
Polis olay yerindeki incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

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