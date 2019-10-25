HABER

Karaman’da hayatını kaybeden 18 maden işçisi için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:17 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 18 işçi için mevlit okutuldu.Ermenek Belediyesi ve İlçe Müftülüğü, ilçede 28 Ekim 2014 yılında yaşanan maden kazasının 5’nci yıl dönümü nedeniyle cuma namazı öncesinde Sipas Camisi’nde, hayatını kaybeden işçiler için mevlit okuttu.

Karaman’da hayatını kaybeden 18 maden işçisi için mevlit okutuldu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 18 işçi için mevlit okutuldu.
Ermenek Belediyesi ve İlçe Müftülüğü, ilçede 28 Ekim 2014 yılında yaşanan maden kazasının 5’nci yıl dönümü nedeniyle cuma namazı öncesinde Sipas Camisi’nde, hayatını kaybeden işçiler için mevlit okuttu. Mevlide hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınları da katıldı.
Mevlit sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

Karaman’da hayatını kaybeden 18 maden işçisi için mevlit okutuldu

Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki... Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki...
Bakan Dönmez, Faruk Kula’nın cenaze törenine katıldıBakan Dönmez, Faruk Kula’nın cenaze törenine katıldı
6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de korkunç kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

Osmaniye'de korkunç kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan Esad'a çağrı!

HDP'den Esad'a çağrı!

'ABD'nin yaptığı ekonomik teröre eş değer'

'ABD'nin yaptığı ekonomik teröre eş değer'

2019 PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO sınav sonuçları sorgulama ekranı

2019 PMYO sınav sonuçları açıklandı!

'Kazbank' olayında yeni gelişme! SPK istinaf mahkemesine başvurdu

İkinci Çiftlik Bank iddiası: Kazbank! Yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde cemaate seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde cemaate seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.