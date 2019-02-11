Karaman'da hayvan hırsızlığı iddiası

Karaman'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Çakırbağ köyünde yaşayan V.K. (69), ahırından 21 küçükbaş hayvanın çalındığını fark edince jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri, çalınan hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler olayla ilgili yaptıkları çalışmada, hayvanların H.K. (24), Ş.A. (19), M.T. (18) ve C.Ç. (27) tarafından çalındığını tespit etti.

Şüpheliler, Konya'nın Ereğli ilçesinde hayvanları satmak üzereyken Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Karaman İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

