Karaman'da hayvan hırsızlığı iddiası

Karaman'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Çakırbağ köyünde yaşayan V.K. (69), ahırından 21 küçükbaş hayvanın çalındığını fark edince jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Jandarma ekipleri, çalınan hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Ekipler olayla ilgili yaptıkları çalışmada, hayvanların H.K. (24), Ş.A. (19), M.T. (18) ve C.Ç. (27) tarafından çalındığını tespit etti.
Şüpheliler, Konya'nın Ereğli ilçesinde hayvanları satmak üzereyken Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Karaman İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
Hayvanlar ise sahibine teslim edildi.
Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor
Salgında bilanço ağırlaşıyor! 105 ölü
Jandarmayı harekete geçiren olay! Suçüstü yakalandılar
Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!
İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler
Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...
Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması
Okuyucu Yorumları 0 yorum