Karaman'da hayvan hırsızlığı iddiası

Karaman'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Sudurağı beldesinde yaşayan F.C., ahırından 6 küçükbaş hayvanın çalındığını fark edince jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri, çalınan hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, hayvanların S.K. (30), C.Ö. (31), B.A. (29) ve A.Ç. (19) tarafından çalınarak, Konya'ya götürüldüğünü tespit etti.

Konya'da gözaltına alınan şüpheliler, Karaman İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hayvanlar sahibine teslim edildi.

