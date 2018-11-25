Karaman'da hırsızlık

Karaman'da bir işyerindeki çelik kasayı kırarak içindeki 6 bin lirayı çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli, İzmir'de gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da bir hırdavatçı dükkanındaki çelik kasanın kırılarak içindeki 6 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasını ve kentteki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı Erhan E. ve Recep A'nın yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit eden ve İzmir'e gittiklerini belirleyen ekipler, İzmir polisiyle operasyon düzenledi. Şüpheliler, İzmir'de bir otomobilde gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

Karaman'a getirilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinden ardından adliyeye sevk edildi.

