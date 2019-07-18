Karaman’da hükümlüler şehitlikleri temizledi

Karaman’da Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünün organize ettiği programda hükümlüler Garnizon ve Polis Şehitliğinde bakım ve temizlik çalışması yaptı. Şehitlikteki bakım ve temizlik çalışmasına 20 hükümlü katıldı.

Hükümlüler, şehitlik içerisinde bulunan alanı, şehit mezarlarını, mezarların üzerinde bulunan kurumuş çiçek ve otları temizleyerek mezarları su döktü. Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Osman Tezcan, yaptığı açıklamada, "Memleketimiz, bayrağımız, milletimiz, devletimiz için canını seve seve feda etmiş şehitlerimize hürmeten, onların mekanlarını, mezarlarını temizleme gereği duyduk. Bu görev bizim için bir şereftir. Onlar bu memleket için canlarını, gözlerini kırpmadan verdiler. Hala da vermeye devam ediyorlar. Milletimizin etrafı terör örgütleriyle kuşatılmış durumda. Bu kuşatmayı yarmak için polisimiz, askerimiz ve tüm kamu görevlilerimiz cansiperane çalışmakta. Her gün şehit haberleri alıyoruz. Bizim onlara karşı vefa borcumuz var. Şehitlerimiz baş tacımızdır. Şehit ailelerimiz baş tacımızdır. Onların en azından yattıkları yeri güzelleştirmek, onlar adına bir şey yapabilmek bizi son derece mutlu ediyor. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Çalışan denetimli serbestlikteki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah şehitlerimizin mekanını cennet etsin. Gördüm, şehitlik boş duruyor. İnşallah boş olarak kalır, daha fazla şehit haberleri almayız. Ülkemiz milletimiz memleketimiz refah ve güzellik içerisinde yaşar. Memleketimiz daim olsun, şehitler ölmez, bayrak inmez" ifadelerini kullandı.

Etkinlik şehitler için yapılan dua ile sona erdi.

