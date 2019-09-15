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Karaman’da iki genç mısır tarlasında baygın halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

Karaman’da hasadı yapılan mısır tarlasında baygın halde bulunan 2 genç hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 14.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Ereğli yolu üzerinde yaşandı.

Karaman’da iki genç mısır tarlasında baygın halde bulundu

Karaman’da hasadı yapılan mısır tarlasında baygın halde bulunan 2 genç hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 14.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Ereğli yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hasadı yapılan mısır tarlasında 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 16-17 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve üzerlerinde kimlik bulunmadığı için isimleri öğrenilemeyen 2 gencin aşırı derecede alkol almalarından dolayı baygın olduklarını tespit etti. Kendinde olmayan gençler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Karaman’da iki genç mısır tarlasında baygın halde bulundu

Karaman’da iki genç mısır tarlasında baygın halde bulundu

Karaman’da iki genç mısır tarlasında baygın halde bulundu

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