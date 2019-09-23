HABER

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 20:30 | Son Güncelleme

Karaman’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.30 sıralarında Şeyh Edebali Mahallesi 1773.

Karaman’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Şeyh Edebali Mahallesi 1773. Sokak’taki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Y. yönetimindeki 70 M 0192 plakalı yolcu minibüsü ile içinde tarım işçilerinin bulunduğu Yusuf B. idaresindeki 70 DE 856 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü kontrolden çıkarak bir bahçe kapısından içeri girdi. Kazada her iki minibüste bulunan toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.