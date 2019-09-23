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Karaman'da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 21:50 | Son Güncelleme

Karaman'da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Abdullah Yıldırımer idaresindeki 70 M 0192 plakalı yolcu minibüsü, Başakşehir Mahallesi 2081 Sokak'ta tarım işçilerini taşıyan Yusuf Büyüktuna yönetimindeki 70 DE 856 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan yolcu minibüsü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesine girdi.

Kazada, sürücüler ile minibüslerde bulunan 13 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman trafik kazası

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