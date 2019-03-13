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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 23:40 | Son Güncelleme

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Semih Döngör (36) idaresindeki 70 DT 295 plakalı otomobil, Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Caddesi Gar Kavşağı'nda, Abdulkerim Örnek'in (43) kullandığı 34 VF 2704 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Döngör, sürücü koltuğundan arka koltuğa geçerek bulunduğu yerde sıkıştı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Döngör, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Döngör ile diğer araçtaki sürücü Örnek ile yolcu Mehmet Zeki Ercevap (30), sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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3 yaralı Karaman Kaza

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