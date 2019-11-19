Karaman’da ilçe belediye başkanının aracı kurşunlandı

Edinilen bilgiye göre, Kazımkarabekir İlçe Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu’nun Pazar Mahallesindeki evinin önünde park halinde duran hafif ticari aracı, gece yarısı kimliği belirsiz kişiler tarafından 'Seni son kez uyarıyoruz' notu bıraktıktan sonra kurşunlandı.

Kurşunlanan aracın camları kırılırken, maddi hasar oluştu. Yaşanan olayın ardından polise haber verildi. Polis aracın etrafında güvenlik tedbiri alırken, olay yeri inceleme ekibi kurşunlanan araçta inceleme yaptı. Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalayabilmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

