Karaman’da jandarmadan tarihi eser operasyonu

Karaman’da jandarma tarafından bir evde yapılan aramada tarihi eserler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, A.Ü’nün (45) elinde tarihi eser olduğu yönünde duyum alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Mahkeme kararı ile şahsın ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler, tarihi değeri olduğu düşünülen 4 adet sikke, 4 adet tarihi obje, 1 adet hançer, 1 adet kolye, 5 parçadan oluşan 1 adet tas, 1 adet kulaklığı ile birlikte detektör ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, A.Ü. ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

