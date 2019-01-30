Karaman’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Karaman’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Dereköy köyünde bulunan Fisandum Barajı mevkisinde uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen H.Ş. (28), isimli şüpheliyi takibe aldı. Mahkeme kararı ile şahsın merkez Mümine Hatun Mahallesi’ndeki ikametinde arama yapan jandarma ekipleri, 7 gram kubar esrar, 28 gram kenevir tohumu, 17 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği tahmin edilen bin 550 lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Ş., hakkında yasal işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

