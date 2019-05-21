HABER

Karaman’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 17:36 | Son Güncelleme

Karaman’da jandarmanın bir evde yaptığı aramada esrar ile ruhsatsız av tüfeği ve tabanca mermileri ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gökçe köyünde oturan C.K.

Karaman’da jandarmanın bir evde yaptığı aramada esrar ile ruhsatsız av tüfeği ve tabanca mermileri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gökçe köyünde oturan C.K. isimli şahsın evinde esrar elde etmek için kenevir yetiştirdiği yönünde duyum aldı. Bunu üzerine harekete geçen ekipler, mahkeme kararıyla şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 861 gram kubar esrar, pet şişeler içine ekili vaziyette 29 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği ile 50 adet tabanca mermisi ele geçirdi. Ev sahibi C.K, gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Kırıkkale'de minibüs devrildi: 8 yaralıKırıkkale'de minibüs devrildi: 8 yaralı
Cezayirli öğrenciler sokaklara döküldüCezayirli öğrenciler sokaklara döküldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

Survivor sunucusu Sakis'ten skandal paylaşım! Atatürk'e 'soykırımcı' dedi

Survivor sunucusu Sakis'ten skandal paylaşım! Atatürk'e 'soykırımcı' dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.