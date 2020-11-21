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Karaman’da kaçak akaryakıt operasyonu

21.11.2020 12:11 | Son Güncelleme:
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Karaman’da kaçak akaryakıt operasyonu

Karaman’da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesinde bulunan bir iş yerinde kaçak akaryakıt hazırlanarak, çevre illerde piyasaya sürüldüğü yönünde duyum alması üzerine operasyon düzenledi.

Karaman’da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesinde bulunan bir iş yerinde kaçak akaryakıt hazırlanarak, çevre illerde piyasaya sürüldüğü yönünde duyum alması üzerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada ise 9 bin litre bidonlara konulmuş kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili U.B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Karaman’da kaçak akaryakıt operasyonu

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