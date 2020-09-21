HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karaman’da kaçak avlananlara 30 bin 667 lira ceza

Karaman’da kaçak avlananlara 30 bin 667 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Karaman’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak av yaparken yakaladığı 12 kişiye toplam 30 bin 667 lira para cezası kesti.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 19-20 Eylül tarihleri arasında Karaman merkez ve Sarıveliler ilçesinde denetim yapıldığı belirtildi.

Karaman’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak av yaparken yakaladığı 12 kişiye toplam 30 bin 667 lira para cezası kesti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 19-20 Eylül tarihleri arasında Karaman merkez ve Sarıveliler ilçesinde denetim yapıldığı belirtildi. Denetimlerin il genelinde aralıksız olarak devam edildiğinin yer aldığı açıklamada, "Yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde Sarıveliler ilçesinde aracın farı ve projektör ile yaban tavşanı vuran veya vurmaya teşebbüs eden 5 kişiye 16 bin 119 lira idari para cezası, 956 lira tazminat uygulanmış ve 1 adet otomobil, 1 adet motosiklet ve 1 adet yarı otomatik av tüfeğine el konulmuştur. Karaman merkezde yapılan kontrollerde ise 7 kişiye usulsüz avlanmadan dolayı 10 bin 557 lira idari para cezası, 3 bin 35 lira tazminat uygulanmış ve 1 adet yarı otomatik av tüfeğine ve 4 adet bıldırcın sesi çıkaran cihaza el konulmuştur. Toplam olarak 26 bin 676 lira idari para cezası ve 3 bin 991 lira tazminat cezası uygulanmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Antalya'dan kalkan uçakta ortalık karıştı! Antalya'dan kalkan uçakta ortalık karıştı!
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!
1/
En Çok Okunan Haberler
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Gerçeği bankada öğrendi! 80 bin TL'den satışa çıkardı
Gerçeği bankada öğrendi! 80 bin TL'den satışa çıkardı
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Diğer Haberler
Bakan Gül'den Yunan gazetesine sert tepki: Kabul edilemez
Bakan Gül'den sert tepki: Kabul edilemez
Çamlıca Tepesi'ndeki antenler sökülüyor
Çamlıca Tepesi'ndeki antenler sökülüyor
Antalya-Kazan uçağında ortalık karıştı!
Antalya'dan kalkan uçakta ortalık karıştı!
Taksim’de genç kadını takip eden şahıs hakkında savcılıktan yeni karar
Taksim’de genç kadını takip eden şahıs hakkında savcılıktan yeni karar
Kayıp Duygu'nun toprağa gömülü cansız bedeni bulundu
Korkunç olay! Başı kopmuş, vücudu çürümeye başlamış
Cübbeli Ahmet'in 'bazı dernekler silahlanıyor' iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Cübbeli Ahmet'in sözleri gündem olmuştu! Açıklama geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.