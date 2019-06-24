HABER

Karaman’da kaçak silah operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

Karaman’da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı kişilerin il dışında getirdikleri kaçak silahları satacağı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı.

Karaman’da kaçak silah operasyonu

Karaman’da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı kişilerin il dışında getirdikleri kaçak silahları satacağı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Şahısları takibe alan ekipler, şüphelilerden birinin iş yerine operasyon düzenledi. Mahkeme kararı ile iş yerinde arama yapan ekipler, çelik para kasası içerisinde streçle sarılmış, değişik marka ve modeller de toplam 18 tabanca ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 1 adet şarjörlü otomatik av tüfeği, 4 adet tabanca mermisi ile 7 adet av tüfeği kartuşu bulundu. Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ş, (30), H.İ.T. (29) ve Y.Ş. (20), emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Karaman Emniyet Müdürlüğünce son 24 gün içerisinde yapılan operasyon ve uygulamalar sırasında 27 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız tüfek ile 2 adet ses ve gaz tabancasının ege geçirildiği bildirildi.

Karaman’da kaçak silah operasyonu

Karaman’da kaçak silah operasyonu

Karaman’da kaçak silah operasyonu

Karaman’da kaçak silah operasyonu

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldüGece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü
Tartıştığı arkadaşın bacağından bıçakladıTartıştığı arkadaşın bacağından bıçakladı
Somya yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtıSomya yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.