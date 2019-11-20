Karaman'da kadınların 'nar ekşisi' mesaisi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da yaz aylarını tarlalarda geçiren kadınlar, şimdi de 'nar' mesaisine başladı. Ağaçlardan topladıkları kabuğu çatlak narları kaynatarak nar ekşisine dönüştüren kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Göksu Vadisi'nin bulunduğu Bucakkışla ve Avgan köyünde yaşayan kadınlar, yaz aylarında tarladaki ürünlerin ekim, bakım ve hasadıyla ilgilendi. Kadınlar şimdi de 'nar' mesaisine başladı. Ağaçlarından narları hasat eden kadınlar, kabuğu çatlak olan narları da, kaynatarak nar ekşisi yapıyor.

Narların çekirdeklerini tek tek çıkartamaya çalışan Gülsüm Karakoca, kabuğu çatlak olan narlar satılmadığı için nar ekşisi yaparak ekonomiye tekrar kazandırmaya çalıştıklarını söyledi. 15 kilo nardan 1 kilo nar ekşisi elde ettiklerini ifade eden Karakoca, şunları söyledi:

''Dalında yarılmış olan narlarımız satılmıyor. Bu nedenle ekşi ve dalında yarılmış olan narlarımızı toplayarak telef olmamaları için tanelerinden ayırırız. Kabuğundan ayırdığımız narlarımızı çuvallara katarak şırana dediğimiz taş teknelerde çiğniyoruz. Daha sonra aynı pekmez gibi kaynatıyoruz. Oldukça zahmetli bir iş. Narın suyunu çıkarabilen herkes kolaylıkla kaynatıp, nar ekşisi yapabilir.''

Kadınlardan Havva Aslan da, bahçedeki narların yaz boyunca sulama ve bakım işlerini yaptıktan sonra ekim ve kasım ayında toplamaya başladıklarını belirtti. Aslan, ''Narlarımız olgunlaşınca toplamaya başlar ve satışa gidecek olan narlarımızı ayırırız. Deve dişi dediğimiz narlarımızı bu yıl 5 liradan sattık. Az tatlı ve ekşi narlarımızı ise bu yıl 2 liradan verdik. Deve dişi dediğimiz narların çoğu yurt dışına satıldı. Dalında çatlayan narlarımızı ise nar ekşisi yaparak değerlendiriyoruz. Çatlak narlarımızı ortadan ikiye ayırarak, özel kesilmiş ağaç sopalarla, narların kabuk kısmına vurularak taneleri kabuktan ayırırız. Nar tanelerini daha sonra ister makine ile ister çuvallar içinde çiğneyerek suyunu alırız. Elde edilen nar suyunu kazanlara koyarak odun ateşinde kıvamı gelinceye kadar kaynatırız. Nar ekşisinin kaynatılması sırasında üzerine çıkan köpükleri bir süzek yardımıyla toplarız. Nar ekşisi kıvamını alınca ocaktan indirerek soğuturuz. Soğuyan nar ekşileri kullanıma hazır olur'' dedi.

Geniş bir aile oldukları için kendi ihtiyaçları kadar nar ekşisi yaptıklarını hatırlatan Aslan, diğer kadınların kilosunu 40 liraya satmayı planladığını söyledi.

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