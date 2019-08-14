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Karaman'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 18:09 | Son Güncelleme

Karaman'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman'da, kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Afganistan uyruklu Mesut Rahimi (29) yönetimindeki 70 FN 297 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Sudurağı beldesi Mera mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Rahimi olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Mesut Rahimi'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman trafik kazası

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