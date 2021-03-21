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Karaman’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

21.03.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Buçakışla kara yolunun 10’ncu kilometresinde meydana geldi.

Karaman’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Buçakışla kara yolunun 10’ncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Y. (31) yönetimindeki 70 FT 907 plakalı Isuzu marka kamyonet ile Kadir Ç. (32) idaresindeki 70 AAV 108 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet ise yol ortasına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Burşah E. (30), Mehmet A. K. (13), Mustafa K. (38) ve Sülbiye B. (26), olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanede tedavi altına alındı.
Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet A.K, yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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