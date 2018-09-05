HABER

Karaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 22:52 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, karşı yönlerden gelen kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Karaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, karşı yönlerden gelen kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Kaza, 18.45 sıralarında Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Recep Yıldız (25) yönetimindeki 70 AD 440 plakalı kamyonet, Oğuzhan Parlar (27) yönetimindeki 51 AAF 391 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Karaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralıKaraman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralıKaraman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralıKaraman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

PARTNERGüzel oyuncu evlendiGüzel oyuncu evlendi
Yolcu otobüsü hareket halinde alev alarak yandıYolcu otobüsü hareket halinde alev alarak yandı
Elazığ'da 'Suriyeli' gerginliğiElazığ'da 'Suriyeli' gerginliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Slimani gerçeği ortaya çıktı!

Slimani gerçeği ortaya çıktı!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!

Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!

Gazinoda tanışıp evlendi! 18 gün sonra boğarak öldürdü!

Gazinoda tanışıp evlendi! 18 gün sonra boğarak öldürdü!

Profesörün eş isyanı: Geri verin

Profesörün eş isyanı: Geri verin

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.