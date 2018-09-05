Karaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, karşı yönlerden gelen kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Kaza, 18.45 sıralarında Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Recep Yıldız (25) yönetimindeki 70 AD 440 plakalı kamyonet, Oğuzhan Parlar (27) yönetimindeki 51 AAF 391 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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