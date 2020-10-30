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Karaman’da kamyonetin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

Karaman’da kamyonetin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.Kaza, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi.

Karaman’da kamyonetin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
Kaza, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 70 BF 875 plakalı Hyundai marka kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Recep M’ye çarptı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi de kaza yerine gelerek inceleme yaptı.
Kaza sonrası kamyonet sürücüsü S.A, polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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