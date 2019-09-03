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Karaman’da kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 16:46 | Son Güncelleme

Karaman’da kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği yıkılırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Kaza, saat 14:00 sıralarında Bucakkışla yolunun 3.

Karaman’da kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği yıkıldı

Karaman’da kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği yıkılırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, saat 14:00 sıralarında Bucakkışla yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.T. idaresindeki 70 EN 373 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek yüksek gerilim direğine çarptı. Kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği devrilirken, çıkan kıvılcımlar nedeniyle yol kenarındaki kuru otlar tutuştu. Kamyonet sürücüsü son anda araçtan inerek, alevlerin araca sıçramaması için yangın tüpüyle tutuşan kuru otlara müdahale etti. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yıkılan yüksek gerilim direğiyle ilgili MEDAŞ görevlileri çalışma başlattı.

Karaman’da kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği yıkıldı

Karaman’da kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği yıkıldı

Karaman’da kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği yıkıldı

Karaman’da kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği yıkıldı

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