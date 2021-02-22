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Karaman’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

22.02.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Karaman’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Karaman’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, Karaman-Karapınar Karayolu Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi.

Karaman’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karaman-Karapınar Karayolu Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet ile Mustafa Uzel (78) idaresindeki 70 ES 846 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Uzel ile araçta bulunan eşi E.U ve R.A yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Mustafa Uzel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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