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Karaman'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 02:55 | Son Güncelleme

İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yağış nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Karaman'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur yükseklerde kara dönüştü.

Kar kalınlığı İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde 30 santimetreye ulaştı. Yolda ulaşım zorlukla sağlanıyor.

Karaman-Mersin karayolu çıkışında ve Kozlubucak Bakımevi önünde bekleyen trafik ekipleri, kamyonların ve çekicilerin zincirsiz geçişine izin vermiyor. Araçlarında kar lastiği takılı olan otomobil ve kamyonet sürücüleri ise yollarına devam edebiliyor.

Karayollarına bağlı iki ekip, yolu açık tutabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Lale köyü yakınında yolda kalan bir otomobili kurtarmak için yola çıkan çekici sürücüsü Hasan Uysal, yaptığı açıklamada, sürücülerin kar yağışına hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Böyle bir yağış beklemediklerini belirten Uysal, "Telefonumuz durmuyor. Sertavul Geçidi Amcam Çeşmesi mevkisinde birçok araç yolda kalmış. Ben de az önce yoldan çıkan bir minibüsü kurtardım, şimdi başka bir aracı kurtarmaya gidiyorum." dedi.

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kar yağışı Karaman Sertavul Geçidi

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