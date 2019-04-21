Karaman'da kar yağışı etkili oldu

Karaman'da kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte gece başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini sabah saatlerinde kara bıraktı.

Kar, tipi ve sis yüzünden İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde ise trafikte aksamalar yaşanıyor.

Karaman-Mersin kara yolu çıkışında ve Kozlubucak Mevkisi'nde bekleyen trafik ekipleri, büyük araçların geçişine izin vermezken, diğer araçların ise zincir takmaları şartıyla geçişine izin veriliyor.

Kozlubucak'ta bekletilen araç sürücüleri, nisan ayının son günleri olmasına rağmen etkili olan kar yağışının kendilerini şaşırttığını ifade etti.

Bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun çalışanı Baran Duman da 2 gündür aralıklarla kar yağışının sürdüğünü belirterek, "Şartları uygun olmayan araçlar burada bekliyor. Zincirsiz araçlar zincir takıyor. Bekleyen vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsanlar çaylarını içip burada bekliyor." diye konuştu.

Öte yandan karayollarına bağlı 2 ekip, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

