Karaman'da kavga: 6 yaralı

Karaman'da çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Hamidiye Mahallesi 727. Sokak'ta Suriye ve Afganistan uyruklu 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Gias Ali N. (30) bıçak, Fayz Ali N. (20), Shir Ali N. (28), Khiara Mohammed N. (37), Wail Faozi M. ve Rızwani Gülam M. ise sopalarla yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Gias Ali N'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
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