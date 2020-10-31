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Karaman’da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 15:43 | Son Güncelleme

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, 5 kişi yaralandı.

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, 5 kişi yaralandı. Otomobillerden birinin yerinden çıkarak fırlayan LPG tankı ise olay yerindeki itfaiye erleri tarafından kaza yerinden uzaklaştırılarak içindeki gaz boşaltıldı.
Kaza, Karaman-Ereğli Karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Y. (26), yönetimindeki 42 DPC 36 plakalı Renault marka otomobil kavşakta Turgut K. (70) idaresindeki 42 PK 853 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada 42 PK 853 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeridi ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Bu arada kazayı haber yapmak için olay yerine gelen yerel gazete muhabiri Murat Özünal’ın araçların birinden yola fırlayan Türk Bayrağını alarak kaldırıma koyması ise dikkatlerden kaçmadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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