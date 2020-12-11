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  4. Karaman’da kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

11.12.2020 17:43 | Son Güncelleme:
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Karaman’ın Ermenek ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak istinat duvarına çarpması sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, Ermenek-Mut yolu Evsin köyü yakınlarında meydana geldi.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak istinat duvarına çarpması sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Ermenek-Mut yolu Evsin köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ş. (34), yönetimindeki 42 ADF 472 plakalı Honda marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet D. (57), Hatice S. (30), Kiraz D. (59) ve E.S (5) yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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