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Karaman’da kundaklanan otomobil alev topuna döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 08:51 | Son Güncelleme

Karaman’da üzerine benzin dökülerek kundaklanan otomobil alev topuna dönerken, yaşanan patlamalar vatandaşları korkuttu.Olay, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi 948.

Karaman’da kundaklanan otomobil alev topuna döndü

Karaman’da üzerine benzin dökülerek kundaklanan otomobil alev topuna dönerken, yaşanan patlamalar vatandaşları korkuttu.
Olay, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi 948. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde park halinde olan bir otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilde yaşana küçük çaplı patlamalarsa sokak sakinlerini korkuttu. Bu anları ise bir vatandaş cep telefonuna kaydetti. Yanan otomobil itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis, otomobili kundaklayarak kaçan kişileri yakalaya bilmek için çalışma başlattı.
Diğer yandan otomobil sahibinin il dışında olduğu öğrenildi.

Karaman’da kundaklanan otomobil alev topuna döndü

Karaman’da kundaklanan otomobil alev topuna döndü

Karaman’da kundaklanan otomobil alev topuna döndü

Karaman’da kundaklanan otomobil alev topuna döndü

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