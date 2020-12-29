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Karaman’da kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

29.12.2020 11:49 | Son Güncelleme:
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Karaman’da bir besi ahırında kullanılmayan kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda kurtardı.Edinilen bilgiye göre, saat 08.30 sıralarında Urgan Mahallesi 1991 Sokak’ta Özay Küçükbingöl’e ait besi ahırında bulunan bir inek, kullanılmayan kuyuya düştü.

Karaman’da bir besi ahırında kullanılmayan kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, saat 08.30 sıralarında Urgan Mahallesi 1991 Sokak’ta Özay Küçükbingöl’e ait besi ahırında bulunan bir inek, kullanılmayan kuyuya düştü. Besi sahibi tarafından inek kuyudan çıkarılamayınca 112 acil servisi aranarak yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İneğin düştüğü kuyu ağzının dar olması nedeniyle itfaiye ekipleri, hayvanın zarar görmemesi için titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Kuyu ağzını beton kırma aletiyle genişleten itfaiye ekipleri, ineği düştüğü kuyudan bir zarar görmeden çıkardı.

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