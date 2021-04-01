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Karaman’da LPG’li otomobilde yaşanan gaz kaçağı korkuttu

01.04.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da LPG’li otomobilde yaşanan gaz kaçağı paniğe neden oldu.

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Karaman’da LPG’li otomobilde yaşanan gaz kaçağı paniğe neden oldu. Aracın bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri gaz kaçağına müdahalede bulundu.
Olay, saat 15.00 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 8. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 70 AAY 476 plakalı otomobil seyir halindeyken gaz sızıntısı olduğunu fark eden sürücüsü aracını yol kenarına çektikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tedbir amaçlı otomobilin bulunduğu sokağa şerit çekerek, bir süreliğine trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de gaz kaçağını kısa sürede tespit ederek müdahalede bulundu. Kısa süreli paniğe yol açan gaz kaçağı olayı vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izledi. Daha sonra otomobil tedbir amaçlı otoparka çekildi.

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