Karaman'da mobilya atölyesinde yangın

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da bir mobilya atölyesinde meydana gelen yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye Müdürlüğü binasına 300 metre mesafedeki yangın, erken müdahale edilmesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, gece yarısı Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Sanayi Sitesi 737 Sokaktaki Şaban Şen'e ait mobilya atölyesinde meydana geldi. Sokaktan geçen vatandaşlar, mobilya atölyesinden duman çıktığını fark edip, itfaiye haber verdi. İtfaiye Müdürlüğü binasına 300 metre uzaklıkta bulunan yangın, erken müdahale sonucu büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının, elektrik kontağında meydana gelen kısa devre sonucu çıktığını belirledi.

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