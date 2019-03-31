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Karaman'da muhtar adaylarının yakınları arasında kavga: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesi Akpınar köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan ve sopanın da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'ın Ayrancı ilçesi Akpınar köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan ve sopanın da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında köydeki Akpınar İlkokulu'nda meydana geldi. Muhtar adayları Tamer Gözel ve Ahmet Yakışıklı'nın yakınları arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Sopanın da kullandığı kavgada muhtar adayı Tamer Gözel, yakınları Şahin Gözel, Oğuz Çevirel, Halis Çevirel ve Mustafa Çevirel aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ayrancı ve Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarmanın kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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