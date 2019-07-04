HABER

Karaman’da otlamak için tarlaya götürülen 42 koyun telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

Karaman’ın Eğilmez köyü yakınlarındaki bir tarlaya koyunlarını otlatmak götüren bir kişi, daha sonra döndüğünde 42 koyunun telef olmuş halde buldu.Edinilen bilgiye göre, Eğilmez köyü yakınlarında Şerafettin Gezgin, 62 koyununu anız tarlasına bırakarak evine gitti.

Karaman’da otlamak için tarlaya götürülen 42 koyun telef oldu

Karaman’ın Eğilmez köyü yakınlarındaki bir tarlaya koyunlarını otlatmak götüren bir kişi, daha sonra döndüğünde 42 koyunun telef olmuş halde buldu.
Edinilen bilgiye göre, Eğilmez köyü yakınlarında Şerafettin Gezgin, 62 koyununu anız tarlasına bırakarak evine gitti. Bir süre sonra tarlaya tekrar dönen koyunların sahibi olan Şerafettin Gezgin, koyunlardan 42 tanesinin telef olduğunu gördü. Bunun üzerine Şerafettin Gezgin’in haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Yapılan incelemede olan koyunlarda herhangi bir yara ve saldırı izine rastlanmadı. Tarım İl Müdürlüğü veterinerleri ölen hayvanların iç organ numunelerini alarak gerekli tahlillerin yapılması için laboratuvara gönderdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERGüzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Belediye otobüsü tıra çarptı: 1 yaralıBelediye otobüsü tıra çarptı: 1 yaralı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldıZincirleme kaza ucuz atlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

Mersin'deki şüpheli ölümlerle ilgili flaş gelişme!

Mersin'deki şüpheli ölümlerle ilgili flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.