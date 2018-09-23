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Karaman'da otomobil devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 18:01 | Son Güncelleme

Karaman'da otomobil devrildi: 1 ölü

Karaman'da otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Bakıcı (18) yönetimindeki 42 ZS 254 plakalı otomobil, Karaman-Zengen yolunun 12. kilometresinde tarlaya devrildi.

Bakıcı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine gelen Bakıcı'nın yakınları, vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından zorlukla sakinleştirildi.

Bir bisküvi fabrikasında yeni işe başladığı belirtilen Bakıcı'nın, Paşabağ köyünde tarlada çalışan ailesinin yanından dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Karaman trafik kazası

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