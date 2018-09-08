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Karaman'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 19:20 | Son Güncelleme

Karaman'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şaban Kaya (55) idaresindeki 34 GM 8831 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli Karayolu'nun 1'inci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada, araçtaki İbrahim (45) ve Ömer Kaya (40) olay yerinde hayatını kaybetti.

Devrilen otomobilde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü Kaya ile Bahriye Önal (43) ve Ahmet Kaya (81), kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
2 ölü 3 yaralı Karaman trafik kazası

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