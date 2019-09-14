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Karaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 01:24 | Son Güncelleme

Karaman’da çarpışan otomobil ile hafif ticari aracın sürücüleri yaralandı.Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Üniversite Mahallesi İbrahim Ökten Caddesi üzerinde meydana geldi.

Karaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da çarpışan otomobil ile hafif ticari aracın sürücüleri yaralandı.
Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Üniversite Mahallesi İbrahim Ökten Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih A., yönetimindeki 42 DCK 14 plakalı hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundan çıkmakta olan Nihat Ö., idaresindeki 70 FT 086 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanı şiddetiyle otomobil ders dönerken, hafif ticari araçta orta refüje çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazanın meydana geldiği caddenin tek şeridini geçici olarak trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri de yaralı sürücülere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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