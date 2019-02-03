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Karaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 20:17 | Son Güncelleme

Karaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Karaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, Gazidükkan Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Salih Ü. (40) yönetimindeki 70 BA 063 plakalı otomobil ile M.İ.Ö’nün (17) idaresindeki 70 HC 798 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet ve üzerindekiler yola savruldu. Motosiklet sürücüsü kafasında takılı olan kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, arkasında yolcu olarak bulunan ve kafasında kask olmayan O.D (14), kaldırıma kafasını çarparak ağır yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, O.D’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Otomobil sürücüsü Salih Ü., polis tarafından gözaltına alınırken, olayı duyarak gelen Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar’da kaza hakkında bilgi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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