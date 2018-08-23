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Karaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 01:06 | Son Güncelleme

Karaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Karaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Bünyamin Özköylü (42) yönetimindeki 42 J 2513 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 12. kilometresinde şarampole devrildi. Sürücü ile otomobilde bulunan Tuğba (24), Rukiye (14), Huriye Melek (11) ve Ali Berkay Özköylü (2) ile Sude Naz Çakal (12) yaralandı.

Yaralılar Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tuğba Özköylü'nün hamile olduğu, kendisinin ve bebeğinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
6 yaralı Karaman trafik kazası

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