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Karaman’da park halindeki araçlara zarar verdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 11:05 | Son Güncelleme

Karaman’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park halindeki 10 araca zarar verildi.Olay, saat 04.30 sıralarında Valide Sultan Mahallesi’nde meydana geldi.

Karaman’da park halindeki araçlara zarar verdiler

Karaman’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park halindeki 10 araca zarar verildi.
Olay, saat 04.30 sıralarında Valide Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler sokak içerisinde park halinde olan otomobillere zarar verdi. Durumun polise ihbar edilmesi üzerine mahalleye ekipler sevk edildi. Ekipler yaptıkları araştırmada park halinde bulunan yaklaşık 10 aracın dikiz aynalarının kırıldıktan sonra lastiklerinin patlatıldığını tespit etti. Zarar verilen otomobillerin tek tek fotoğrafını çeken ekipler, daha sonra araçlara zarar veren şahısları yakalayabilmek için geniş çaplı çalışma başlattı.

Karaman’da park halindeki araçlara zarar verdiler

Karaman’da park halindeki araçlara zarar verdiler

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