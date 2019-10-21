Karaman’da park halindeki araçta yangın çıktı

Karaman’da park halindeki kamyonette başlayan yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle 302 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahibi henüz öğrenilemeyen park halindeki 70 AT 299 plakalı kamyonetten dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi, koltuğu tutuşan kamyonetin kapılarını açarak söndürdü. Yangının vatandaşlar tarafından erken fark edilmesi kamyonetin tamamen yanmasını önledi.

Yangın nedeniyle kamyonette küçük çaplı hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.



