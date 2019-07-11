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Karaman’da park halindeki hafif ticari araç yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 10:07 | Son Güncelleme

Karaman’da park halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç itfaiye tarafından söndürüldü.Olay, sabaha karşı saat 03.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi üzerinde meydana geldi.

Karaman’da park halindeki hafif ticari araç yandı

Karaman’da park halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, sabaha karşı saat 03.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y’ye ait olduğu öğrenilen park halindeki hafif ticari araç biranda alev alarak yanmaya başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye, yanan aracı söndürdü. Yangının ön incelemede elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, araçta maddi hasar oluştu.

Karaman’da park halindeki hafif ticari araç yandı

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