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Karaman’da park halindeki iki araç kundaklanmak istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 08:54 | Son Güncelleme

Karaman’da park halindeki iki aracı kundaklamaya çalışan şahıs, balkonda oturan vatandaşların kendisini gördüğünü fark edince, geldiği otomobille kaçtı.Olay, gece saat 24.30 sıralarına Zembilli Ali Efendi Mahallesi 718.

Karaman’da park halindeki iki araç kundaklanmak istendi

Karaman’da park halindeki iki aracı kundaklamaya çalışan şahıs, balkonda oturan vatandaşların kendisini gördüğünü fark edince, geldiği otomobille kaçtı.
Olay, gece saat 24.30 sıralarına Zembilli Ali Efendi Mahallesi 718. Sokak’ta meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, evinin önünde park halinde olan A.K. ve eşine ait hafif ticari araçla otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz kişi, bidondaki sıvıyı araçların üzerine döktü. Şahıs, araçları ateşe vermeye hazırlanırken karşı tarafta bulunan binanın balkonunda oturan vatandaşların kendisini gördüğünü fark edince paniğe kapılarak geldiği otomobile binerek hızla kaçtı. Vatandaşlar ise durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, plakası sökülmüş otomobille kaçan şahsı yakalaya bilmek için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekibi de araçların üzerine dökülen sıvıyı tespit edebilmek için numune alarak, parmak izi çalışması yaptı.
Araçlarının kim ve kimler tarafından kundaklanmak istendiğini bilmediğini söyleyen A.K, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Karaman’da park halindeki iki araç kundaklanmak istendi

Karaman’da park halindeki iki araç kundaklanmak istendi

Karaman’da park halindeki iki araç kundaklanmak istendi

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