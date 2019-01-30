HABER

Karaman’da park halindeki kamyonet alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:39 | Son Güncelleme

Karaman’da park halindeki kamyonet alev alev yandı.Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi 1346 Sokak’ta meydana geldi.

Karaman’da park halindeki kamyonet alev alev yandı.
Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi 1346 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahibi tarafından evinin yakınına park edilen 33 KBE 02 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Kamyonetin yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise haber etti. Olay yerine gelen itfaiye yanan kamyonete müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında kamyonetin iç kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yaptığı ön incelemede yangınla ilgili bir tespite bulunamadı. Bu nedenle kamyonetin kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerine polis olay yeri inceleme ekibi istendi. Olay yeri inceleme ekibi yanan kamyonette inceleme yaptı. Yanan kamyonet daha sonra çekici ile olay yerinden kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

Karaman’da park halindeki kamyonet alev alev yandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.