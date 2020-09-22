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Karaman’da park halindeki otomobil yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

Karaman’da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.Yangın, saat 14.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 569 Sokak’ta çıktı.

Karaman’da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 569 Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 45 F 7011 plakalı otomobilden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiyede yanan otomobile müdahale etti. Kapıları kitli olan otomobil, itfaiye ekiplerince camları kırılarak soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken elektrik kontağından dolayı şıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis, sahibine ulaşamadığı otomobili otoparka çektirirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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